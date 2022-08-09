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Оккупанты на Николаевщине уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов – ОВА

Ирина БалачукВторник, 9 августа 2022, 08:56
Оккупанты на Николаевщине уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов – ОВА
Уничтоженная оккупантами больница в Николаеве. 1 августа. Фото из Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича

С начала полномасштабного вторжения в Николаевской области российские оккупанты уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов – в частности, более 300 учебных заведений и более сотни объектов промышленных предприятий.

Источник: Николаевская областная военная администрация в Facebook

Дословно ОГА: "По состоянию на 9 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 9 078 гражданских объектов".

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Детали: В частности, повреждены или уничтожены:

  • объекты жилищного фонда – 5 870,
  • медицинские учреждения – 65,
  • учебные заведения – 320,
  • заведения культуры – 131,
  • объекты промышленных предприятий – 106,
  • объекты жизнеобеспечения: газо – 779, электро – 551, водо – 28, теплоснабжения – 94,
  • другие не военные объекты – 1 134.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. Без газоснабжения остаются 7 126 потребителей.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 94 населенных пунктах (в пяти – частично) Баштанского и Николаевского районов.

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В области проходит добровольная эвакуация. По состоянию на 9 августа в заведениях временного размещения Николаева находятся 482 внутренне перемещенных человека.

Всего из Николаевской области эвакуированы 24 856 человек.

Темы: НиколаевНиколаевская областьвойна
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