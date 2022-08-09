Оккупанты на Николаевщине уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов – ОВА
С начала полномасштабного вторжения в Николаевской области российские оккупанты уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов – в частности, более 300 учебных заведений и более сотни объектов промышленных предприятий.
Источник: Николаевская областная военная администрация в Facebook
Дословно ОГА: "По состоянию на 9 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 9 078 гражданских объектов".
Детали: В частности, повреждены или уничтожены:
- объекты жилищного фонда – 5 870,
- медицинские учреждения – 65,
- учебные заведения – 320,
- заведения культуры – 131,
- объекты промышленных предприятий – 106,
- объекты жизнеобеспечения: газо – 779, электро – 551, водо – 28, теплоснабжения – 94,
- другие не военные объекты – 1 134.
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. Без газоснабжения остаются 7 126 потребителей.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 94 населенных пунктах (в пяти – частично) Баштанского и Николаевского районов.
В области проходит добровольная эвакуация. По состоянию на 9 августа в заведениях временного размещения Николаева находятся 482 внутренне перемещенных человека.
Всего из Николаевской области эвакуированы 24 856 человек.