Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ вычислила участников "мвд рф", которые терроризируют оккупированные территории

Валентина РоманенкоВторник, 9 августа 2022, 10:23
СБУ вычислила участников мвд рф, которые терроризируют оккупированные территории
увеличенное изображение – ниже. инфографика сбу

Служба безопасности Украины установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению мвд в Запорожские области", семнадцати из них уже объявлено о подозрении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным спецслужбы, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную "администрацию" в регионе.

Реклама:

По заданию российских кураторов, так называемое "мвд" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.

Правоохранители задокументировали факты похищения людей, к которым потом применяли насилие или угрожали физической расправой.

Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность.

Дословно: "В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья.

Вот некоторые из них, входящие в "руководящий состав" оккупационного органа:

  • Селиванов  – заместитель начальника "областного" управления;
  • Кошель – начальник Мелитопольского межрайонного управления;
  • Чудак – начальник Каменко-Днепровского райотдела;
  • Ракитянский – первый заместитель Бердянского горотдела;
  • Орлов – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;
  • Алипов – заместитель начальника Токмакского райотдела;
  • Шопов – начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;
  • Митленко - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;
  • Михеев - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

 
Для увеличения – нажмите на изображение

СБУ отмечает неотвратимость наказания за сотрудничество с оккупантами"

Темы: СБУколлаборационизмЗапорожская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: