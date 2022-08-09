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СБУ вычислила участников "мвд рф", которые терроризируют оккупированные территории

Валентина РоманенкоВторник, 9 августа 2022, 10:23
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Служба безопасности Украины установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению мвд в Запорожские области", семнадцати из них уже объявлено о подозрении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным спецслужбы, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную "администрацию" в регионе.

По заданию российских кураторов, так называемое "мвд" подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.

Правоохранители задокументировали факты похищения людей, к которым потом применяли насилие или угрожали физической расправой.

Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких "обысков" из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев.

Кроме того, фейковые правоохранители обложили "данью" местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность.

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Дословно: "В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья.

Вот некоторые из них, входящие в "руководящий состав" оккупационного органа:

  • Селиванов  – заместитель начальника "областного" управления;
  • Кошель – начальник Мелитопольского межрайонного управления;
  • Чудак – начальник Каменко-Днепровского райотдела;
  • Ракитянский – первый заместитель Бердянского горотдела;
  • Орлов – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;
  • Алипов – заместитель начальника Токмакского райотдела;
  • Шопов – начальник "народной милиции" во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;
  • Митленко - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;
  • Михеев - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.

 
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Темы: СБУколлаборационизмЗапорожская областьоккупация
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