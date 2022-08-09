Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек рассказал, что польские школы готовы с сентября принять 200-300 тысяч детей из Украины.

Об этом он сказал "Польскому радио", сообщает "Европейская правда".

"Мы систематически к этому готовимся. У нас очень гибкая система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами", – заверил Чарнек.

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По его словам, вероятные проблемы могут появиться в крупных городах, таких как Варшава или Краков, где возможны ситуации, когда слишком много людей обратится к директору одной школы с просьбой принять детей.

"Тогда мы будем предлагать другие школы, где, возможно, можно будет принять украинских детей", - пояснил глава Министерства образования и науки.

Чарнек отметил, что, согласно данным министерства, в Польше находится около 700-800 тысяч украинских детей школьного возраста. Министр добавил, что около 500-600 тысяч из них учатся дистанционно в своих украинских школах.

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Напомним, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объяснила, что украинские дети с началом учебного года должны будут идти в школу в той стране ЕС, где они поселились.

В интервью ЕвроПравде она отметила, что украинки со статусом временной защиты имеют право ездить домой в Украину и после этого возвращаться в ЕС.

Читайте полностью интервью: В сентябре дети должны пойти в школу в ЕС или вернуться в Украину.