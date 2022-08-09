Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Польские школы готовы с сентября принять 200-300 тысяч детей из Украины

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 11:17

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек рассказал, что польские школы готовы с сентября принять 200-300 тысяч детей из Украины.

Об этом он сказал "Польскому радио", сообщает "Европейская правда".

"Мы систематически к этому готовимся. У нас очень гибкая система, созданная совместно с самоуправлением и ответственными органами", – заверил Чарнек.

По его словам, вероятные проблемы могут появиться в крупных городах, таких как Варшава или Краков, где возможны ситуации, когда слишком много людей обратится к директору одной школы с просьбой принять детей.

"Тогда мы будем предлагать другие школы, где, возможно, можно будет принять украинских детей", - пояснил глава Министерства образования и науки.

Чарнек отметил, что, согласно данным министерства, в Польше находится около 700-800 тысяч украинских детей школьного возраста. Министр добавил, что около 500-600 тысяч из них учатся дистанционно в своих украинских школах.

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объяснила, что украинские дети с началом учебного года должны будут идти в школу в той стране ЕС, где они поселились.

ВИДЕО ДНЯ

В интервью ЕвроПравде она отметила, что украинки со статусом временной защиты имеют право ездить домой в Украину и после этого возвращаться в ЕС.

Читайте полностью интервью: В сентябре дети должны пойти в школу в ЕС или вернуться в Украину.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Польшаобразование
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

фото, видеоВ Крыму взрывы на военном аэродроме

Украина вернула тела еще 17 павших защитников

Все новости...
Польша
Польская инициатива проводит сбор средств на автомобили для фронта в Украине
Посол Польши: если бы Украина получила HIMARS раньше, она не отступила бы из Мариуполя
В польской Силезии – большой пожар на предприятии переработки вторсырья
Последние новости
22:26
Экономические новости 9 августа: Ocean Plaza под арестом, транзит нефти через "Дружбу" остановлен
22:22
Подоляк о взрывах на военном аэродроме в Крыму: Мы здесь при чем?
22:02
видеоЧубаров посоветовал "мирным" оккупантам удирать из Крыма
22:00
Россия может нелегально завозить оружие из Сирии под видом коммерческих грузов – Bloomberg
21:53
ОбновленоInstagram заблокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" после реакции на фейк
21:51
NYT: За взрывами на аэродроме в Крыму стоят украинские силы
21:50
Школьники оккупированного Энергодара смогут дистанционно учиться в украинской школе
21:45
Несмотря на санкции, РФ втрое увеличила профицит текущего счета до $170 миллиардов
21:30
В Болгарии начались международные учения авиации Thracian Viper
21:16
Итоги 167-го военного дня
Все новости...