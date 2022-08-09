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ЕС отложил на конец 2023 года оплату 7 евро за разрешение на поездки по безвизу

Вторник, 9 августа 2022, 12:36
Фото LubosHouska с pixabay.com

Европейская комиссия отложила запуск системы ETIAS, согласно которой путешественники из безвизовых стран должны платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Новая схема предполагает, что после запуска и после переходного периода въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту будет возможен при предварительной регистрации (авторизации) в новой системе.

Авторизация будет платной – будет стоить 7 евро – и будет действовать 3 года, во время которых повторная регистрация для поездок не требуется.

В ЕС подчеркивают, что регистрация не является аналогом визы, поскольку не требует подтверждения цели въезда или предоставления сопроводительных документов – подтверждения доходов, статуса и т.п.

Кроме того, заявка не требует посещения визового центра, производится онлайн, а в подавляющем большинстве случаев авторизация будет предоставлена ​​автоматически, в течение считанных секунд или минут. Речь идет о заполнении анкеты-опросника.

Еврокомиссия оценивает время, необходимое для первого заполнения анкеты, в 20 минут.

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Евросоюз еще в 2016 году принял принципиальное решение об изменении порядка пропуска через границу граждан тех государств, которые имеют право безвизового въезда в ЕС. В 2018 году Европарламент утвердил законодательство, устанавливавшее параметры новой системы, получившей название ETIAS.

Впрочем, сроки запуска системы несколько раз переносили, в том числе из-за необходимости дополнительного финансирования и в техническом законодательстве, которое в конце концов приняли только в 2021 году. Тогда в Брюсселе ожидали, что систему ETIAS можно будет запустить с начала 2022 года, но дать снова пришлось перенести.

Более подробно о том, как будет работать система ETIAS, смотрите в видео на канале ЕвроПравды или читайте в статье, которую мы публиковали ранее, после принятия окончательных законодательных решений ЕС: "Новые правила безвиза: как украинцев будут пускать в ЕС с 2022 года".

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