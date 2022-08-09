Страх перед "Байрактарами": Кремль угрожает "демилитаризировать" производство беспилотников в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал раздражение Кремля тем, что в Украине может начаться производство турецких боевых беспилотников Bayraktar, пригрозив его уничтожением.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: Если завод "Байрактар" будет создан в Украине, то (он) сразу попадет под "демилитаризацию".

Что предшествовало:

8 августа стало известно, что производитель ударных беспилотных аппаратов Bayraktar уже зарегистрировался в Украине и приобрел земельный участок для строительства завода. Кроме этого, буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода и направило его в парламент на ратификацию.

В феврале Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине.

Директор турецкого производителя беспилотников Baykar Халук Байрактар и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.