Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал раздражение Кремля тем, что в Украине может начаться производство турецких боевых беспилотников Bayraktar, пригрозив его уничтожением.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: Если завод "Байрактар" будет создан в Украине, то (он) сразу попадет под "демилитаризацию".

Реклама:

Что предшествовало: