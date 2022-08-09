Украинки второй раз в истории выиграли шахматную Олимпиаду

Украина во второй раз в истории завоевала "золото" на шахматной Олимпиаде в женском турнире.

Источник: FIDE, "Суспільне спорт"

Дословно FIDE: "Благодаря ключевым победам Марии Музычук и Анны Ушениной Украина одолела Польшу со счетом 3:1 и завоевала золотые медали".

Детали: На шахматной Олимпиаде Украина выступила в женском турнире в звездном составе: Марии и Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы. Турнир проводился впервые за четыре года: на предыдущей Олимпиаде в 2018 году украинки заняли второе место, уступив только команде Китая.

К шахматной Олимпиаде украинки подходили в статусе второго номера рейтинга. Лидерами женского рейтинга были шахматистки из Индии во главе с чемпионкой мира-2019 в рапиде Гампи Коннеру.

Формат соревнований шахматной Олимпиады предусматривал 11 раундов, играли команды по швейцарской системе. Всего в женском турнире приняли участие 162 сборные.

В последнем раунде Украина выиграла две из четырех партий против Польши. Мария Музычук одолела Алину Кашлинскую: на 35-м ходу полька отказалась продолжать игру. А в заключительной партии Анна Ушенина дожила польскую шахматистку Оливию Келбасу и принесла команде вторую победу.

ВИДЕО ДНЯ

Еще две партии в противостоянии Украина – Польша были сведены вничью. Благодаря этому, Украина победила Польшу в противостоянии со счетом 3:1.

В параллельных матчах Индия потерпела второе поражение на турнире, уступив США. Грузия со счетом 3:1 одолела Азербайджан, и хотя сравнялась с Украиной по количеству очков, уступила ей по дополнительному показателю.

Что предшествовало: Первую победу на Олимпиаде украинки одержали в 2006 году, и тогда в составе команды была Анна Ушенина. В целом, это четвертый титул Украины на шахматной Олимпиаде: в 2004 и 2010 годах "золото" завоевывали мужчины.