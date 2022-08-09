Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинки второй раз в истории выиграли шахматную Олимпиаду

Валентина РоманенкоВторник, 9 августа 2022, 13:19
фото FIDE

Украина во второй раз в истории завоевала "золото" на шахматной Олимпиаде в женском турнире.

Источник: FIDE, "Суспільне спорт"

Дословно FIDE: "Благодаря ключевым победам Марии Музычук и Анны Ушениной Украина одолела Польшу со счетом 3:1 и завоевала золотые медали".

Детали: На шахматной Олимпиаде Украина выступила в женском турнире в звездном составе: Марии и Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы. Турнир проводился впервые за четыре года: на предыдущей Олимпиаде в 2018 году украинки заняли второе место, уступив только команде Китая.

К шахматной Олимпиаде украинки подходили в статусе второго номера рейтинга. Лидерами женского рейтинга были шахматистки из Индии во главе с чемпионкой мира-2019 в рапиде Гампи Коннеру.

Формат соревнований шахматной Олимпиады предусматривал 11 раундов, играли команды по швейцарской системе. Всего в женском турнире приняли участие 162 сборные.

В последнем раунде Украина выиграла две из четырех партий против Польши. Мария Музычук одолела Алину Кашлинскую: на 35-м ходу полька отказалась продолжать игру. А в заключительной партии Анна Ушенина дожила польскую шахматистку Оливию Келбасу и принесла команде вторую победу.

ВИДЕО ДНЯ

Еще две партии в противостоянии Украина – Польша были сведены вничью. Благодаря этому, Украина победила Польшу в противостоянии со счетом 3:1.

В параллельных матчах Индия потерпела второе поражение на турнире, уступив США. Грузия со счетом 3:1 одолела Азербайджан, и хотя сравнялась с Украиной по количеству очков, уступила ей по дополнительному показателю.

Что предшествовало: Первую победу на Олимпиаде украинки одержали в 2006 году, и тогда в составе команды была Анна Ушенина. В целом, это четвертый титул Украины на шахматной Олимпиаде: в 2004 и 2010 годах "золото" завоевывали мужчины.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: спорт
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом

фото, видеоВ Крыму взрывы на военном аэродроме

Все новости...
спорт
Зеленский отобрал стипендию у известного фигуриста: катался в РФ
Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ
"Динамо" минимально обыграло "Штурм" в квалификации ЛЧ
Последние новости
00:10
"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов
00:01
Днепропетровщина: из-за обстрела в Мировской общине двое раненых
23:53
США выделяют $89 млн на помощь в разминировании Украины
23:50
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
23:29
Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма
23:10
Какое наказание предусмотрено за игнорирование повесток – объясняют юристы
23:03
Латвия попросила у ЕСПЧ разрешения войти в дело "Украина против России"
22:58
Лукашенко: Мы не готовы отказаться от рынка ЕС
22:54
В Крыму до 24 августа огласили высокий уровень "террористической опасности" 
22:47
ВидеоМэр Мелитополя сообщил о взрывах в оккупированной Кирилловке
Все новости...