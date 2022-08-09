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Путин собрался бороться с алкоголизмом в России

Роман ПетренкоВторник, 9 августа 2022, 15:16
путин, фото getty

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Кировской области решить проблему алкоголизации населения в моногородах.

Источник: Путин во время видео-встречи с губернатором, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Путина: "От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения.

Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами".

Напомним: Днями стало известно, что в РФ дорожает иностранный алкоголь: цены на него растут быстрее, чем другие категории продуктов.

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Темы: РосcияПутиналкогольпропаганда
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