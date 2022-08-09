У границы с Беларусью нашли тайник россиян с оружием и одеждой

Вблизи границы с Беларусью пограничники совместно с Национальной полицией, взрывотехниками и кинологами обнаружили схрон оружия, которое покинули оккупанты.

Источник: ГПСУ

Детали: В ящике нашли более 1600 патронов, противотанковые гранаты, подствольный гранатомет и противотанковые мины с взрывателями.

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Кроме боеприпасов, в тайнике была одежда военнослужащих ВС РФ.

После проверки оружия и боеприпасов на пригодность они будут переданы на нужды ВСУ.