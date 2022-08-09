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Оккупанты собрались "присоединить" территории Николаевщины к Херсонщине

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 20:44

Сепаратистка Екатерина Губарева заявила о намерении России объединить захваченные территории Николаевской и Херсонской областей Украины.

Источник: ТАСС со ссылкой на Екатерину Губареву, которую оккупанты называют "заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области" 

Детали: Губарева, которая в 2014 году несколько месяцев возглавляла так называемое "МИД ДНР", заявила о планах "присоединить" к Херсонской области захваченные части соседней Николаевской области, "чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью".

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Ранее оккупационные власти заявляли о намерении провести псевдореферендумы в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей Украины. 

Темы: Николаевская областьХерсонская областьоккупация
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