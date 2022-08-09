Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты собрались "присоединить" территории Николаевщины к Херсонщине

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 20:44

Сепаратистка Екатерина Губарева заявила о намерении России объединить захваченные территории Николаевской и Херсонской областей Украины.

Источник: ТАСС со ссылкой на Екатерину Губареву, которую оккупанты называют "заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области" 

Детали: Губарева, которая в 2014 году несколько месяцев возглавляла так называемое "МИД ДНР", заявила о планах "присоединить" к Херсонской области захваченные части соседней Николаевской области, "чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью".

Ранее оккупационные власти заявляли о намерении провести псевдореферендумы в захваченных частях Херсонской и Запорожской областей Украины. 

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Николаевская областьХерсонская областьоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, потому что тогда признает бессилие своей ПВО

"Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов

Зеленский: Война должна закончиться освобождением Крыма

Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Банк Сич" признан банкротом, его выведут с рынка - НБУ

Минобороны Украины отмежевалось от взрывов на аэродроме в Крыму

Все новости...
Николаевская область
Оккупанты на Николаевщине уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов – ОВА
В Николаевской области сбит российский беспилотник
Оккупанты обстреляли Николаевщину – есть погибшая и раненые
Последние новости
07:11
Сводка Генштаба: Россияне пытаются наступать на направлении Донецк – Пески, идут бои
06:25
СМИ: Британия планирует организованные отключения электроэнергии на фоне газового кризиса
05:18
Масштабный пожар на нефтебазе Кубы уничтожил половину хранилища с топливом
04:30
ISW: Кремль не обвиняет Украину во взрывах в Крыму, потому что тогда признает бессилие своей ПВО
03:24
ОК "Юг": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области
02:30
США о взрывах на аэродроме в Крыму: Поддерживаем усилия Украины
01:45
обновлено, фотоПВО сбила две вражеские ракеты на Запорожье
00:53
Сутки на Сумщине: Полсотни прилетов, два человека ранены
00:10
"Динамо" вышло в плей-офф раунд квалификации Лиги чемпионов
00:01
Днепропетровщина: из-за обстрела в Мировской общине двое раненых
Все новости...