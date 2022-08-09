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Тихановская объявила о создании переходного правительства Беларуси

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 21:11
Светлана Тихановская объявила Объединённый переходный кабинет, фото из Telegram Тихановской

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник в конце конференции "Новая Беларусь", посвященной второй годовщине масштабных антиправительственных протестов, объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".

"Это коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели – защищать независимость и суверенитет Республики Беларусь, представлять национальные интересы Беларуси, совершить фактическую деоккупацию нашей страны, восстановить конституционные законность и порядок, разработать и реализовать меры по пресечению незаконного удержания власти, обеспечить транзит власти от диктатуры к демократии, создать условия для проведения честных и свободных выборов, разрабатывать и исполнять решения, необходимые для достижения демократических перемен в Беларуси", – пояснила Тихановская.

"И в результате этого должны быть освобождены все политзаключенные", – добавила она.

Тихановская уточнила, что состав Объединенного переходного кабинета Беларуси будет одобряться Координационным советом белорусской оппозиции, но в условиях войны и угрозы потери суверенитета страны первые назначения будут временными – сроком на шесть месяцев.

Тихановская назначила Павла Латушко представителем кабинета по транзиту власти, Александра Азарова – представителем по восстановлению правопорядка, Валерия Ковалевского – представителем иностранных дел, а Валерия Сахащика – представителем по обороне и нацбезопасности.

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Идея создания переходного правительства Беларуси обсуждалась в первый день конференции "Новая Беларусь". Развевалось также предложение устранить тех, кто "ответственен за провалы и нарушения".

Напомним, ко второй годовщине масштабных антиправительственных протестов в Беларуси высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддержку белорусского народа.

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Темы: БеларусьТихановскаяЛукашенко
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