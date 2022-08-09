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США выделяют $89 млн на помощь в разминировании Украины

"Европейская правда"Вторник, 9 августа 2022, 23:53

Государственный департамент США одобрил выделение 89 миллионов долларов в поддержку разминирования украинских территорий.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил представитель Госдепа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Средства пойдут на финансирование 100 групп саперов, которые будут работать "в районах, где наибольшее количество загрязнения" в течение следующего года, а также обеспечение их необходимым оборудованием.

Представитель Госдепа США не уточнил, где будут проходить учения, но сказал, что "это будет территория, которая максимально облегчит украинским государственным служащим и саперам прохождение обучения как можно эффективнее и возвращение туда, где они были".

"Мы знаем, что Россия использует кучу разных типов кассетных боеприпасов… Это ужасное использование самодельных взрывных устройств российскими войсками напоминает тактику ИГИЛ в Сирии", – отметил чиновник.

По оценкам США, 160 тысяч квадратных километров территории Украины - то есть примерно четверть - "могут быть загрязнены противопехотными минами и неразорвавшимися боеприпасами". Но точные масштабы определить сложно, поскольку война продолжается.

"Я думаю, можно с уверенностью сказать, что это вызов, который предстанет перед Украиной на десятилетие", – подытожил представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщала в понедельник британская разведка, Россия использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе, которые могут нанести значительные потери как среди военных, так и местного гражданского населения.

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Темы: разминированиеСШАУкраина
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