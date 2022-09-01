СМИ: Зеленские запретили сдавать россиянам свою виллу в Италии

Виллу Владимира и Елены Зеленских в итальянском городке Форте-дей-Марми категорически запрещено сдавать россиянам.

Источник: La Stampa

Детали: Как отмечается, несколько дней на побережье Версилия ходили слухи о том, что, вероятно, российская пара арендовала виллу Виттория Апуана в тосканском Форте-дей-Марми. Газета Il Tirreno распространила новость, что Зеленские сдали свою виллу в Форте-дей-Марми за 50 тысяч евро в месяц супругам - гражданам РФ. Il Tirreno также сообщило, что были открыты переговоры по дому с несколькими корейскими туристами, которые хотели арендовать его на август за сумму от 50 до 70 тысяч евро. Однако торг закончился патовой ситуацией. Выбор тогда пал на российских арендаторов, супругов, которые сейчас живут и работают в Лондоне. Женщина, которую перехватили журналисты местной газеты у виллы, отказалась от комментариев.

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Агент по недвижимости Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини в La Stampa опроверг это. По его словам, Елена Зеленская дала компании мандат на аренду виллы с пунктом "без россиян". Сальвини сказал, что "возможно, кто-то случайно услышал, как кто-то говорит по-русски, и предположил, что в доме есть россияне. Но я это категорически отрицаю. Возможно, они были гостями, но не теми, кто арендовал". Отмечается, что вилла действительно была сдана в аренду паре на лето, но Сальвини не может сказать, живут они в Лондоне или нет.

Прямая речь Сальвини: "Вилла не сдавалась россиянам, потому что у нас есть ордер от владельца, который категорически запрещает нам это делать. Можем сдать кому-либо, чтобы они были другой национальности: европейцы, американцы и так далее".

Напомним:

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