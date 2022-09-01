К приезду Миссии МАГАТЭ оккупанты готовят на ЗАЭС "массовку" – разведка
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что оккупанты готовят на Запорожской АЭС "массовку" к приезду Миссии МАГАТЭ.
Источник: ГУР МО в Telegram
Детали: Как сообщает ГУР Минобороны, сотрудники станции подвергаются сокрушительным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезла. Их судьба и местонахождение неизвестны.
По данным ГУР, часть сотрудников, по разным причинам согласившихся на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов Миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.
"Сейчас с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для Кремля "картинки"", - говорится в сообщении.
Дословно: "В этой связи призываем мировое сообщество, все авторитетные международные организации и правительства содействовать эффективной и объективной работе Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС…
Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищенный транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты".