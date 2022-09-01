К приезду Миссии МАГАТЭ оккупанты готовят на ЗАЭС "массовку" – разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что оккупанты готовят на Запорожской АЭС "массовку" к приезду Миссии МАГАТЭ.

Источник: ГУР МО в Telegram

Детали: Как сообщает ГУР Минобороны, сотрудники станции подвергаются сокрушительным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезла. Их судьба и местонахождение неизвестны.

По данным ГУР, часть сотрудников, по разным причинам согласившихся на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов Миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.

"Сейчас с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для Кремля "картинки"", - говорится в сообщении.

Дословно: "В этой связи призываем мировое сообщество, все авторитетные международные организации и правительства содействовать эффективной и объективной работе Миссии МАГАТЭ на ЗАЭС…

Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищенный транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты".