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ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и 6 складов боеприпасов врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 02:30
ВСУ уничтожили более 200 оккупантов и 6 складов боеприпасов врага – ОК Юг
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили более 200 россиян, 6 складов вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков.

Источник: оперативное командование "Юг"

Детали: По Березнеговатской общине враг нанес авиационный удар парой вертолетов Ка-52. Обошлось без человеческих потерь.

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В течение дня 31 августа враг нанес огневой удар по тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Украинская авиация нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага.

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Содержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов.

"Попадания результативны, повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена", – говорится в сообщении.

По данным ОК "Юг", в результате огневых усилий ВСУ враг уменьшил свое присутствие на 201 человека, 12 танков Т-72 и 18 единиц автомобильной бронетехники.

Метко уничтожены тяжелая огнеметная система "Сонцепек", зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", 5 гаубиц "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация", 2 самоходных артустановки, 3 мобильных миномета.

Кроме того, ликвидировано 6 складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков вражеских войск.

Темы: войнаВооруженные силы
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