Враг ударил "Градами" по Днепропетровщине: есть раненый, много разрушений

Один человек получил ранения, повреждены ряд домов, лицей и поселковый совет в результате ночных и утренних ударов россиян по Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы. Никопольский район российские войска атаковали четыре раза – стреляли по четырем общинам. По Никополю и Красногригорьевской общине били российские "Грады".

В Красногригорьевке враг попал по центру поселка. Предварительно ранен один человек. Это 70-летний мужчина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии".

Фото из telegram РезнИченкО

Детали: По словам Резниченко, в поселке повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет. Снаряды зацепили и линию электропередач.

В Никополе обошлось без разрушений и пострадавших.

Фото из telegram РезнИченкО

По Мировской и Марганецкой общинам россияне били из тяжелой артиллерии – есть разрушения, но люди не пострадали.

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Фото из telegram РезнИченкО

В Марганецкой общине вышла из строя линия электропередач – 3 000 семей остались без света. Глава ОВА отметил, что половине из них электричество уже подключили, работы продолжаются.

В Криворожском районе россияне в очередной раз ударили по Зеленодольской общине – там повреждены хозяйственные постройки, люди не пострадали.