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На ЗАЭС из-за обстрелов россиян отключился один из энергоблоков - Энергоатом

Ирина БалачукЧетверг, 1 сентября 2022, 09:54
На ЗАЭС из-за обстрелов россиян отключился один из энергоблоков - Энергоатом
ЗАЭС. Фото из Telegram Энергоатома

Аварийная защита Запорожской атомной электростанции отключила работающий блок №5 после обстрелов российскими войсками.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram, Reuters, Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Дословно Энергоатом: "Накануне визита миссии МАГАТЭ рашисты прибегли к новым провокациям на ЗАЭС. 1 сентября в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок".

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Детали: Кроме того, оккупанты повредили линию резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

В НАЭК отметили, что это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия оккупантов привели к отключению блока и обесточиванию станции.

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС, а украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры, подчеркнули в Энергоатоме.

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По данным ГУР МОУ, оккупанты обстреляли и город Энергодар, и территорию ЗАЭС. В частности, над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам. Также оккупанты нанесли минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия 1 сентября отправилась из Запорожья в оккупированный Россией Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивном обстреле.

Прямая речь Гросси: "В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся".

Темы: ЗапорожьеЗАЭСМАГАТЭвойна
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