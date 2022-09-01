Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве погиб глава совета директоров Лукойла: выпал из окна больницы

Алена МазуренкоЧетверг, 1 сентября 2022, 10:45
Фото: РИА Новости

Председатель совета директоров нефтяной компании Лукойл Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник

Прямая речь: "Сегодня утром (1 сентября - ред.) Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался".

Детали: На месте происшествия работают сотрудники росссийских правоохранительных органов.

СМИ отметили, что пока не располагают официальным подтверждением этой информации.

Позже источники среди российских правоохранителей рассказали, что Маганов покончил с собой.

Справка: Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав Лукойла. С момента создания АО занимал в Лукойле руководящие посты. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании.

ВИДЕО ДНЯ

В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.

Равиль Маганов - брат гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: нефтьРосcиябизнессанкции
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ – Зеленский

Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка из-за конфликта. В ОП опроверли

МАГАТЭ сохранит присутствие на ЗАЭС - Гросси

Германия не собирается платить Польше триллион долларов: вопрос репараций закрыт

фото"Связали руки, на голову чехол и казнили": нашли еще одного замученного россиянами

Путин приказал оккупантам захватить Донецкую область до 15 сентября – Генштаб

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

нефть
Министры финансов G7 одобрят план ограничений цен на российскую нефть – СМИ
Цены на нефть выросли в пятницу на фоне уменьшения опасений по поводу рецессии
Цены на нефть растут из-за потенциального сокращения поставок ОПЕК+
Последние новости
23:55
Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин – Гетманцев
23:43
Совбез ООН в сентябре проведет три заседания по Украине
23:30
В Шотландии подготовили второй круизный лайнер для размещения украинских беженцев
23:15
Данилов: Россия должна лишиться колоний, они уже начинают шататься
22:40
Шольц против полного отказа Германии от российского газа
22:35
Премьер Грузии намекнул на желание наладить отношения с США после критики в сторону посла
22:28
Глава оккупантов Крыма говорит, что против Украины воюет более 1200 крымчан
22:26
Россияне не пустили на ЗАЭС журналистов вместе с МАГАТЭ – Зеленский
21:44
Регулятор ЕС одобрил две вакцины против "Омикрона"
21:30
Возгорание торфяников в Киевской области: 4 очага потушили, 2 осталось
Все новости...