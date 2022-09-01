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В Москве погиб глава совета директоров Лукойла: выпал из окна больницы

Алена МазуренкоЧетверг, 1 сентября 2022, 10:45
В Москве погиб глава совета директоров Лукойла: выпал из окна больницы
Фото: РИА Новости

Председатель совета директоров нефтяной компании Лукойл Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник

Прямая речь: "Сегодня утром (1 сентября - ред.) Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался".

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Детали: На месте происшествия работают сотрудники росссийских правоохранительных органов.

СМИ отметили, что пока не располагают официальным подтверждением этой информации.

Позже источники среди российских правоохранителей рассказали, что Маганов покончил с собой.

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Справка: Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе", вошедшем затем в состав Лукойла. С момента создания АО занимал в Лукойле руководящие посты. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании.

В 2020 году, после кончины председателя совета директоров нефтяной компании Валерия Грайфера, возглавил совет и покинул правление.

Равиль Маганов - брат гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова.

Темы: нефтьРосcиябизнессанкции
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