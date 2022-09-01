В Киевской области горят торфяники: власть дала советы киевлянам
В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области спасатели тушат торфяные пожары, в связи с этим киевлянам рекомендуют закрыть окна и меньше гулять на улице.
Источник: сайт Киевской городской военной администрации, saveecobot
Детали: По данным портала мониторинга качества воздуха, в столице 1 сентября ухудшилось качество воздуха в ряде районов.
Жителям Киева в случаях задымленности советуют:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. В частности, отказаться от длительных прогулок рекомендуют детям и беременным женщинам,
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром (а при открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять),
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха,
- проводить влажную уборку (также полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха),
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.
Для восстановления потери солей и микроэлементов специалисты рекомендуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
В случае появления одышки, кашля или бессонницы КГДА советует обратиться к врачу.