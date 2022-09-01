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В Киевской области горят торфяники: власть дала советы киевлянам

Ирина БалачукЧетверг, 1 сентября 2022, 12:11
В Киевской области горят торфяники: власть дала советы киевлянам
Фото с Facebook КО "Киевзеленстрой"

В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области спасатели тушат торфяные пожары, в связи с этим киевлянам рекомендуют закрыть окна и меньше гулять на улице.

Источник: сайт Киевской городской военной администрации, saveecobot

Детали: По данным портала мониторинга качества воздуха, в столице 1 сентября ухудшилось качество воздуха в ряде районов.

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Жителям Киева в случаях задымленности советуют:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе. В частности, отказаться от длительных прогулок рекомендуют детям и беременным женщинам,
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром (а при открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять),
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха,
  • проводить влажную уборку (также полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха),
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Для восстановления потери солей и микроэлементов специалисты рекомендуют пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

В случае появления одышки, кашля или бессонницы КГДА советует обратиться к врачу.

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Темы: Киевская областьпожарэкология
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