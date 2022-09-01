Токаев хочет разрешить президентам в Казахстане только один срок, но долгий

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев анонсировал внеочередные президентские выборы осенью 2022 года.

Источник: Радио Азаттык

Детали: Токаев, выступая с обращением к народу, заявил, что для "успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути создания справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа".

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В то же время он сказал, что будет "рекомендовать" ограничить срок президентских полномочий одним семилетним сроком без права переизбрания, чтобы "снизить риски монополизации власти".

Согласно действующему законодательству, президент Казахстана избирается сроком на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Срок полномочий Токаева истекает в 2024 году.

Предыстория: В июне власти в Казахстане провели референдум о внесении поправок в Конституцию, согласно которым из Основного закона убрали все упоминания первого президента Нурсултана Назарбаева, в частности пункт о его праве баллотироваться на пост главы государства более двух раз подряд.

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Токаев занял пост президента после отставки Назарбаева в марте 2019 года и снова вступил в должность по итогам внеочередных выборов 9 июня того же года. По официальным данным он получил более 70 процентов голосов. Выборы сопровождались массовыми антиправительственными протестами.

Власти тогда произвели массовые задержания. Оппозиция и независимые наблюдатели заявляли, что выборы были омрачены "вбрасыванием бюллетеней и воровством голосов".