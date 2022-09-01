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Лавров: РФ сочтет нападением "любые действия", угрожающие "миротворцам" в Приднестровье

Четверг, 1 сентября 2022, 15:30

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет считать нападением на РФ любые действия, в которых увидит угрозу для своих "миротворцев" в Приднестровье.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления на мероприятии в Московском госинституте международных отношений 1 сентября.

"Там (в Приднестровье) находятся наши миротворцы, там наша группа военных, охраняющих крупнейшие в Европе склады боеприпасов в Колбасной. И все должны понимать, что любые действия, которые будут создавать угрозу для наших военных, будут рассматриваться согласно международным правом как нападение на РФ, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили", – заявил Лавров.

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Он также заявил, что в Молдове "насаждают русофобию".

"К сожалению, мы видим, как руководство Молдовы поддается заигрыванию со стороны Запада. Провокационный характер насаждения там русофобии очевиден, как и в Украине", - сказал глава МИД РФ.

Днем ранее Сергей Лавров заявил о готовности России "делать все" для того, чтобы гарантировать защиту прав русскоязычных в Молдове, и посоветовал стране "не играть в навязанные Западом геополитические игры".

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Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский параллельно выразил опасения, что если боевые действия распространятся за пределы Украины на Приднестровье, Молдова может стать местом столкновения России и НАТО, и заявил о необходимости реанимации переговоров в переговорном формате "5+2", чтобы предотвратить этому сценарию.

Президент Молдовы Майя Санду на днях призвала граждан не поддаваться на нарративы, звучащие из Приднестровья и РФ, и подчеркнула, что стремление Молдовы укрепить армию никак не означает отказ от нейтралитета или ее агрессивных намерений.

Напомним, в конце весны-начале лета в Приднестровье произошла серия терактов без жертв, в том числе против "миротворцев" РФ. В Тирасполе заявили, что дрон, якобы сбросивший гранаты на территории объекта российского контингента, скорее всего, прилетел с территории Украины.

Об этих событиях в Приднестровье смотрите видеопояснение "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина?

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