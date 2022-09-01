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В Мелитополе установили коллаборантов, которые взялись организовывать "референдум" для РФ

"Украинская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 16:04
Один из коллаборантов в Мелитополе

Украинская разведка установила группу мелитопольцев, согласившихся участвовать в организации российского "референдума" на захваченной части Запорожской области и 31 июля принимали участие в совещании по этому поводу.

Источник: данные разведчиков, которые получила в распоряжение "Украинская правда"

Детали: Властям известны имена старших по домам и уполномоченные лица ОСМД в Мелитополе, которые 31.07.2022 приняли участие в совещании, которое проходило в здании Мелитопольского городского совета и было посвящено проведению незаконного референдума по созданию псевдореспублик на территории оккупированной части Запорожья.

Гудина Людмила Семеновна занимается организацией "референдума" на территории Новоуспеновской ОТО.

Согласие оккупантам на принятие участия в организации т. н. "референдума" в качестве агитаторов, глав комиссий, их заместителей и секретарей дали следующие граждане:

  • Пельтек Юлия Викторовна,
  • Килык Александр Славович,
  • Чубуклиев Николай Семенович,
  • Федоренко Ольга Ивановна,
  • Кудренко Татьяна Ивановна,
  • Береза ​​Жанна Владимировна,
  • Беликов Владимир Александрович,
  • Чмиль Оксана Юрьевна,
  • Масалов Виктор Владимирович,
  • Ибрагимова Наталья Николаевна,
  • Католик Сергей Иванович,
  • Ашихмина Татьяна Васильевна,
  • Касапская Елена Николаевна,
  • Волошина Людмила Никифоровна,
  • Чебуланкина Татьяна Михайловна.

Движение сопротивления напомнило коллаборантам об уголовной ответственности.

 

Им направили предупреждения, что участие в незаконном "референдуме" – это "собственноручно подписанный смертный приговор", а также что безопасность родных и близких этих граждан зависит от их действий и решений.

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Насколько известно, российские оккупанты рассматривали возможность проведения незаконного "референдума" 11 сентября или поквартирного обхода в течение нескольких дней, чтобы аннексировать еще часть Украины – в добавок к Крыму.

Ни Украина, ни цивилизованный мир не будут признавать результаты каких бы то ни было псевдореферендумов, проведенных фактически под дулами автоматов.

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Темы: Мелитопольколлаборационизмреферендумпартизаны
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