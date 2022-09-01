В Мелитополе установили коллаборантов, которые взялись организовывать "референдум" для РФ
Украинская разведка установила группу мелитопольцев, согласившихся участвовать в организации российского "референдума" на захваченной части Запорожской области и 31 июля принимали участие в совещании по этому поводу.
Источник: данные разведчиков, которые получила в распоряжение "Украинская правда"
Детали: Властям известны имена старших по домам и уполномоченные лица ОСМД в Мелитополе, которые 31.07.2022 приняли участие в совещании, которое проходило в здании Мелитопольского городского совета и было посвящено проведению незаконного референдума по созданию псевдореспублик на территории оккупированной части Запорожья.
Гудина Людмила Семеновна занимается организацией "референдума" на территории Новоуспеновской ОТО.
Согласие оккупантам на принятие участия в организации т. н. "референдума" в качестве агитаторов, глав комиссий, их заместителей и секретарей дали следующие граждане:
- Пельтек Юлия Викторовна,
- Килык Александр Славович,
- Чубуклиев Николай Семенович,
- Федоренко Ольга Ивановна,
- Кудренко Татьяна Ивановна,
- Береза Жанна Владимировна,
- Беликов Владимир Александрович,
- Чмиль Оксана Юрьевна,
- Масалов Виктор Владимирович,
- Ибрагимова Наталья Николаевна,
- Католик Сергей Иванович,
- Ашихмина Татьяна Васильевна,
- Касапская Елена Николаевна,
- Волошина Людмила Никифоровна,
- Чебуланкина Татьяна Михайловна.
Движение сопротивления напомнило коллаборантам об уголовной ответственности.
Им направили предупреждения, что участие в незаконном "референдуме" – это "собственноручно подписанный смертный приговор", а также что безопасность родных и близких этих граждан зависит от их действий и решений.
Насколько известно, российские оккупанты рассматривали возможность проведения незаконного "референдума" 11 сентября или поквартирного обхода в течение нескольких дней, чтобы аннексировать еще часть Украины – в добавок к Крыму.
Ни Украина, ни цивилизованный мир не будут признавать результаты каких бы то ни было псевдореферендумов, проведенных фактически под дулами автоматов.