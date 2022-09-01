В Мелитополе установили коллаборантов, которые взялись организовывать "референдум" для РФ

Один из коллаборантов в Мелитополе

Украинская разведка установила группу мелитопольцев, согласившихся участвовать в организации российского "референдума" на захваченной части Запорожской области и 31 июля принимали участие в совещании по этому поводу.

Источник: данные разведчиков, которые получила в распоряжение "Украинская правда"

Детали: Властям известны имена старших по домам и уполномоченные лица ОСМД в Мелитополе, которые 31.07.2022 приняли участие в совещании, которое проходило в здании Мелитопольского городского совета и было посвящено проведению незаконного референдума по созданию псевдореспублик на территории оккупированной части Запорожья.

Гудина Людмила Семеновна занимается организацией "референдума" на территории Новоуспеновской ОТО.

Согласие оккупантам на принятие участия в организации т. н. "референдума" в качестве агитаторов, глав комиссий, их заместителей и секретарей дали следующие граждане:

Пельтек Юлия Викторовна,

Килык Александр Славович,

Чубуклиев Николай Семенович,

Федоренко Ольга Ивановна,

Кудренко Татьяна Ивановна,

Береза ​​Жанна Владимировна,

Беликов Владимир Александрович,

Чмиль Оксана Юрьевна,

Масалов Виктор Владимирович,

Ибрагимова Наталья Николаевна,

Католик Сергей Иванович,

Ашихмина Татьяна Васильевна,

Касапская Елена Николаевна,

Волошина Людмила Никифоровна,

Чебуланкина Татьяна Михайловна.

Движение сопротивления напомнило коллаборантам об уголовной ответственности.

Им направили предупреждения, что участие в незаконном "референдуме" – это "собственноручно подписанный смертный приговор", а также что безопасность родных и близких этих граждан зависит от их действий и решений.

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Насколько известно, российские оккупанты рассматривали возможность проведения незаконного "референдума" 11 сентября или поквартирного обхода в течение нескольких дней, чтобы аннексировать еще часть Украины – в добавок к Крыму.

Ни Украина, ни цивилизованный мир не будут признавать результаты каких бы то ни было псевдореферендумов, проведенных фактически под дулами автоматов.