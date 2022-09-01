У оккупантов большие проблемы с подготовкой "псевдореферендумов" - ЦНС

По данным разведки, фейковое волеизъявление может не состояться во всех временно оккупированных районах Украины из-за неудач российской армии.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Дословно: "В Кремле действительно верили, что смогут еще летом закрепиться и контролировать всю территорию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Поэтому и запланировали провести так называемый референдум 11 сентября. Однако ВСУ и подполье на временно оккупированных территориях существенно повлияли на ход боевых действий.

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Но россияне продолжают в информационном поле продвигать тему "референдума" и готовить пропагандистскую картинку. Они понимают, что даже постановочное голосование может не состояться во всех оккупированных общинах. Причин, кроме неудач на фронте, много. В первую очередь, это сопротивление местного населения и угроза со стороны партизан, которые уже знают, как работать со штабами врага".

Детали: Разведка отмечает, что оккупанты могут режиссировать свои постановки в отдельных крупных городах и затем будут показывать эту картинку для граждан РФ и в мире. Жителей на ТОТ в очередной раз призывают не участвовать в фейковом волеизъявлении, чтобы не стать актером спектакля оккупантов.

Кремль также формирует списки якобы "независимых наблюдателей".

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"Независимыми наблюдателями" в воображении Москвы должны стать местные коллаборанты, представители "дружественных стран" и маргинальные граждане членов ЕС – агенты российского влияния, отмечают в ЦНС.

Так, на востоке уже находится знаменитая кремлевская пропагандистка из Италии Сара Реджинелла, с 2014 года продвигающая нарративы Москвы в Италии.

ЦНС подчеркивает отсутствие поддержки псевдореферендума со стороны местного населения.