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Путин убеждает школьников, что Украины не существовало и оккупанты защищают Россию

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 17:11
Путин на встрече со школьниками 1 сентября, скриншот видео

Президент РФ Владимир Путин во время в встречи со школьниками убеждал их в том, что Украины не существовало до образования Советского Союза и что якобы цель войны РФ против Украины – прекратить войну, которая происходила на Донбассе с 2014 года и защитить Россию.

Источник: Путин во время открытого урока "Разговор о важном" в Калининграде 1 сентября 2022 г.

Детали: Путин заявил, что в среду говорил с министром просвещения, и тот рассказывал о Донецке и других оккупированных Россией территориях Украины. Там якобы школьники не знают, что существует крымский мост и что Украина и Россия входили в состав СССР.

Прямая речь: "Не только дети, а даже взрослые многие, судя по всему, не знают, что у Украины никогда не было своей государственности до образования Советского Союза. Не было такого государства".

Больше деталей: Путин рассказал детям, после революции 1917 года Компартия передала в Украину "значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс, хотя жители Донбасса этого не хотели, прямо есть свидетельства и документы".

"Сначала договорились, что Донбасс, это Криворожская республика тогда называлась, должна была войти в состав России. А потом Владимир Ильич Ленин сказал: "Надо перерешать", и отдали в формирующуюся Украину", - рассказал Путин свою версию исторических событий.

Он также убеждал детей в том, что российские оккупанты в Украине пытаются закончить какую-то войну и защитить Россию.

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Прямая речь: "Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Но никто не понимает и не знает, что после государственного переворота в Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, в значительной своей части, во всяком случае, Крыма не захотели признать результаты этого переворота. Против них начали фактически войну и 8 лет ее вели.

И миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые воюют, защищают и жителей Донбасса, и саму Россию".

Почему это важно? Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский Крым и начала гибридную агрессию на Донбассе. С 24 февраля 2022 года Россия ведет полномасштабную захватническую войну против Украины, первоначально заявив ее целью освобождение Донбасса, а также мифическую "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

РФ оккупировала не только территории, на которых признавала квазиобразования "ДНР" и "ЛНР", но и часть Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Также в начале полномасштабного вторжения российские войска оккупировали часть Черниговской и Киевской областей, но впоследствии были вынуждены отступить. При этом российские власти продолжают рассказывать своему населению о "защите Донбасса" и о том, что Украина якобы чем-то угрожала России.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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