Семь украинских медиа получат награду Free Media Pioneer, среди них УП

Семь независимых украинских медиа получили премию Международного института прессы Free Media Pioneer 2022 года – это: A/БO, "Громадське", Слідство.інфо, StopFake, The Kyiv Independent, Ukraїner и "Украинская правда".

Источник: International Press Institute (IPI), который вручает награду в партнерстве с International Media Support (IMS)

Детали: По мнению IPI, эти медиа мужеством, качественными репортажами и непреклонной преданностью служению обществу во времена чрезвычайной необходимости противостоят вызовам и опасностям, связанным с захватнической войной России.

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В этом году премия Free Media Pioneer будет вручена вместе с наградой IPI World Press Freedom Hero на специальной церемонии во время Всемирного конгресса IPI 2022 года в Колумбийском университете в Нью-Йорке вечером 9 сентября.

Жюри международной награды IPI-IMS решило вознаградить креативность и храбрость украинских независимых медиа и отметить пути, с помощью которых они смогли быстро приспособиться к потребностям своих общин и реалий войны, предлагая модель стойкости и мужества, которые вдохновили мир.

Жюри осознает ценный вклад всех независимых СМИ в Украине, но выбрало семь платформ, представляющих разнообразие украинского независимого медиа-сообщества.

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Эти 7 медиа стремятся обеспечить высококачественную журналистику и борются с прокремлевской пропагандой, несмотря на недостаточные ресурсы и рискуя жизнью на передовой, говорится в пресс-релизе.

"Каждое из этих изданий играет уникальную роль в донесении новостей и информации общественности, и вместе они предоставляют неоценимую услугу в информировании своих общин и за их пределами во время войны", – отмечает IPI.

Награду получат:

Агентство развития местных медиа A/БO (ABO), созданное в 2017 году;

"Громадське", запущенное в преддверии Революции Достоинства 2014 года;

Слідство.інфо, которое занимается расследованиями с 2012 года;

StopFake, созданный в 2014 году для борьбы с пропагандой и дезинформацией РФ;

"The Kyiv Independent", основанный в 2021 году журналистами "Kyiv Post";

Ukraіner – это инновационный медиа-проект, рассказывающий об Украине на нескольких языках (первая экспедиция была в 2016 году);

"Украинская правда" – интернет-издание, основанное в 2000 году.

Исполнительный директор IPI Барбара Трионфи сказала, что с началом войны независимые медиа Украины "продемонстрировали чрезвычайную смелость и устойчивость, продолжая выполнять свою работу – рассказывая истории, которые должны услышать Украина и мир".

Исполнительный директор IMS Джеспер Хойберг сказал: "Сегодня Украина борется не только за свою свободу, но и за демократические принципы как таковые. Некоторые украинские журналисты пошли в армию, но многие борются за свои права как свободных СМИ, говорить правду и документировать военные преступления как для украинцев, так и для остального мира профессионально и этично, что сейчас чрезвычайно важно".

"Этой наградой мы должны почтить их мужество, преданность борьбе за свободу слова и противостоянию информационной войне", – добавил он.

Справка: Награда Free Media Pioneer вручается организациям, удовлетворяющим требованиям времени с помощью инновационных моделей журналистики, медиа или защиты свободы прессы.

"Они открывают новые способы мышления о свободном потоке информации для укрепления независимой журналистики и удовлетворения потребностей своих общин", – говорится в пресс-релизе.

Международный институт прессы (IPI) основал награду Free Media Pioneer Award в 1996 году. Теперь она вручается ежегодно в партнерстве с International Media Support (IMS).