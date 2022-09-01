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Путин приказал оккупантам захватить Донецкую область до 15 сентября – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 17:45
Алексей Громов, фото: Медиацентр Украина Укринформ

В Генштабе ВСУ заявляют, что российские войска получили приказ президента РФ Владимира Путина выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в четверг

Прямая речь: "Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления.

Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября".

Детали: Громов также сообщил, что противник продолжает перегруппировку соединений и воинских частей 3 армейского корпуса на оккупированную территорию, предположительно для наращивания группировки своих войск и создания условий для возобновления наступления в Донецком операционном районе.

"По полученным данным, из-за значительных потерь в личном составе высшим командованием ВС РФ принято решение о расформировании 31 отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск и 22 отдельной бригады специального назначения, в которых с учетом потерь осталось в живых менее 20% личного состава", – сказал также представитель Генштаба.

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Темы: РосcиявойнаДонецкая областьПутин
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