В МИД Молдовы вызвали дипломата РФ из-за заявлений Лаврова

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску 1 сентября вызвал в министерство временно поверенного по делам России в Молдове в связи с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о русофобии в Молдове и возможных угрозах безопасности российских военных в Приднестровье.

Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".

МИД Молдовы сообщил, что в Молдове не зарегистрированы случаи нарушения прав нацменьшинств, говорящих на русском или других языках.

"Права населения, говорящего на русском, украинском, гагаузском, болгарском и языках других национальных меньшинств, соблюдаются в соответствии с демократическими принципами. Относительно русскоязычных граждан, упомянутых в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало сообщений о нарушении их прав", - отметили в министерстве.

Там также подчеркнули, что Молдова по-прежнему преданна "мирным и дипломатическим шагам, основанным на диалоге, как в целях реинтеграции страны, так и в диалоге с РФ по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории нашего государства".

"Любые другие спекуляции по этому поводу считаем необоснованными", - отметили в ведомстве.

Попеску распорядился вызвать в министерство временно поверенного в делах России в Молдове для получения разъяснений по поводу заявлений Лаврова, а также для выражения позиции власти Молдовы.

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Лавров ранее заявил, что любые действия, которые можно считать угрозой безопасности российских "миротворцев" и армии в Приднестровье, российские власти будут рассматривать как нападение на РФ.

Он также отметил, что руководство Молдовы "уступчиво следует указаниям Запада". По мнению Лаврова, в Молдове "насаждается русофобия".