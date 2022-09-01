Германия не рассчитывает на поставки российского газа через "Северный поток" зимой

Германия считает, что не может полагаться на поставки газа из России из-за газопровода "Северный поток" этой зимой.

Об этом в четверг заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Газпром" прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная со среды. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

На пресс-конференции в Берлине в четверг Хабека спросили, ожидает ли он, что "Газпром" возобновит поставки газа через "Северный поток" после завершения ремонтных работ, и поддерживает ли правительство связь с российской компанией.

"Прямых переговоров между моим министерством и "Газпромом" нет. Я ожидаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на "Газпром", остальное - чистые спекуляции. Нам не стоит рассчитывать на то, что зимой газ будет поступать газопроводом "Северный поток", – сказал Роберт Хабек.

В четверг Германия объявила, что зафрахтует дополнительный плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа, кроме четырех, которые она уже установила, чтобы попытаться заменить газоснабжение из России.

Плавучие терминалы устанавливать быстрее и дешевле наземных проектов. Германия планирует запустить по крайней мере два таких объекта этого отопительного сезона, а другие запланированы на следующую зиму.

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Пятый плавучий терминал Германии будет в Вильгельмсхафене с мощностью не менее 5 миллиардов кубических метров в год. Его хотят ввести в действие на четвертый квартал 2023 года.

Правительство Германии заявило, что вместе только плавучие терминалы могут покрыть около трети спроса на газ до конца 2023 года.

Как сообщалось, Дания и Германия запустят масштабный проект ветровой энергетики в Балтийском море.