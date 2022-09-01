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Германия не собирается платить Польше триллион долларов: вопрос репараций закрыт

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 18:44
флаг Германии, фото Getty Images

Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен.

Об этом заявили в ведомстве в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

"Позиция правительства Германии неизменна, вопрос о репарациях решен", - говорится в электронном письме представителя министерства.

"Польша отказалась от дальнейших репараций давно, в 1953 году, и несколько раз подтверждала этот отказ. Это фундаментальная основа сегодняшнего европейского порядка. Германия несет свою политическую и нравственную ответственность за Вторую мировую войну", - добавил представитель ведомства.

1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.

Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и намерена в будущем потребовать эту сумму у Германии.

Польша неоднократно поднимала в диалоге с Германией вопросы репараций за Вторую мировую войну. В немецком правительстве, однако, отмечали, что вопрос репараций закрыт.

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Напомним, Германия подала иск против Италии в Международный суд ООН в связи с тем, что Италия продолжает разрешать пострадавшим от военных преступлений нацистов требовать компенсаций от Германии вопреки предыдущему решению суда.

В прошлом году правительство Греции возобновило требование переговоров с Германией по репарациям военного времени.

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Темы: ГерманияПольшарепарацииистория
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