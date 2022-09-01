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Россия снова созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 19:31
Россия снова созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН, ФОТО: GETTY IMAGES

Россия созывает 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское государственное агентство ТАСС.

РФ заявила, что заседание необходимо "в связи с обстрелом Киевом Запорожской АЭС". Согласно официальной позиции Киева, Запорожскую АЭС обстреливают российские войска.

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Россия ожидает участия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерриша в заседании.

Напомним, инспекторы Международного агентства по атомной энергии прибыли в четверг днем ​​на находящуюся под контролем российских военных Запорожскую атомную станцию.

Часть инспекционной группы МАГАТЭ уже покинула станцию. Инспекторы уехали из АЭС после того, как провели на месте несколько часов.

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Ожидается, что остальные инспекторы будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября.

Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии.

Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.

Россия уже созывала 11 августа заседание Совета Безопасности ООН, говоря неправду об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

Темы: РосcияООНЗАЭС
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