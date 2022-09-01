На оккупированной части Херсонщины учеба началась с "промывания мозгов" детям – ОВА
Херсонская обладминистрация сообщает, что 1 сентября оккупанты начали насаждать свое видение истории украинским детям, которые все же пришли в школу в День знаний.
Источник: Херсонская областная государственная администрация
Дословно: "Оккупанты начали образовательный процесс в увлеченных школах Херсонской области. По свидетельствам очевидцев, с первого урока детям начали промывать мозги российской пропагандой и фейковой историей.
Желающих учиться по российским программам – немного. Также в школах есть вооруженная охрана из сотрудников Росгвардии".
Детали: В ОВА (ОДА) подчеркнули, что уже три месяца в Херсонской области отсутствует мобильная связь от украинских мобильных операторов.
Также не работает украинское телевидение и радиовещание, вместо него оккупанты включили свои пропагандистские телеканалы.
Местами работает интернет, но с постоянными перебоями и медленно. Без VPN невозможно воспользоваться украинскими сервисами.
В своих пропагандистских СМИ оккупанты сообщают о том, что за сообщения о "подозрительных лицах" (общественных активистах, участниках АТО/ООС и людях с проукраинской позицией) готовы выплачивать денежное вознаграждение.
Это происходит на фоне сопротивления украинцев российской оккупации.