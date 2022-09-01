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МАГАТЭ сохранит присутствие на ЗАЭС - Гросси

"Европейская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 20:33
МАГАТЭ сохранит присутствие на ЗАЭС - Гросси
Гросси на ЗАЭС 1 сентября, скриншот видео

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

Об этом Гросси сказал в видео, записанном во время визита команды агентства на ЗАЭС, сообщает "Европейская правда".

"Завершаем наш долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я только что завершил первый обзор ключевых зон, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, здесь еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное: мы устанавливаем длительное присутствие МАГАТЭ здесь", - сказал Гросси.

Большинство инспекторов миссии Международного агентства по атомной энергии, включая Гросси, покинули Запорожскую атомную электростанцию ​​после визита в четверг. На станции осталось 5 сотрудников организации.

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В "Энергоатоме" ранее сообщали, что остальные инспекторы останутся на станции до 3 сентября.

Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.

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Темы: МАГАТЭЗАЭС
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