МАГАТЭ сохранит присутствие на ЗАЭС - Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

Об этом Гросси сказал в видео, записанном во время визита команды агентства на ЗАЭС, сообщает "Европейская правда".

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

"Завершаем наш долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я только что завершил первый обзор ключевых зон, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, здесь еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное: мы устанавливаем длительное присутствие МАГАТЭ здесь", - сказал Гросси.

Большинство инспекторов миссии Международного агентства по атомной энергии, включая Гросси, покинули Запорожскую атомную электростанцию ​​после визита в четверг. На станции осталось 5 сотрудников организации.

В "Энергоатоме" ранее сообщали, что остальные инспекторы останутся на станции до 3 сентября.

ВИДЕО ДНЯ

Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.

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