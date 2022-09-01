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Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка из-за конфликта. В ОП опровергли

Елена РощинаЧетверг, 1 сентября 2022, 21:15
Лукашенко заявил, что развязка в Украине близка из-за конфликта. В ОП опровергли
Александр Лукашенко, фото "Белта"

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока истории в школах и вузах заявил, что война в Украине завершится в ближайшее время, – и он уверен, что Россия не может ее проиграть. 

Источник: российское издание "Ведомости" со ссылкой на ТАСС и "Белта", а также "Укринформ"

Прямая речь: "Там конфликт зреет между президентом и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: "Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли".

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Детали: Лукашенко убеждал белорусских школьников и студентов, что "Украину делят". В частности, по его словам, поляки заинтересованы в западных территориях страны.

В связи с этим Лукашенко считает, что развязка конфликта будет уже "в ближайшее время". 

Лукашенко надеется, что в Украине сейчас ситуация зависит не от президента, а от военных: по его утверждению, они видят "бесперспективность" ситуации. 

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Прямая речь: "Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию".

Комментарий: Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу" заявил, что Лукашенко распространил фейк о якобы конфликте между Владимиром Зеленским и военнослужащими, который "месяцами уже разъедает наше общество".

"Лукашенко со знанием и в деталях изложил медийную историю о наличии якобы мощного конфликта между военными и политическим руководством в Украине. И что этот конфликт должен обеспечить в ближайшее время какой-то переворот, поскольку военные устали от войны и не хотят больше терпеть радикализма президента Зеленского", – отметил Подоляк.

Он считает, что это указывает, где берет начало эта информационно-психологическая операция.

"Испытывая существенные проблемы в военном плане, российские спецслужбы резко усилят ставку на дестабилизацию общественно-политической ситуации внутри страны. В частности, масштабируя подобные фейки о "конфликте между политиками и военными", – уверен Подоляк.

Темы: ЛукашенковойнаУкраинаРосcия
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