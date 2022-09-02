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Сутки на Сумщине: Более 100 прилетов от россиян, есть разрушения

Анастасия КалатурПятница, 2 сентября 2022, 00:36
ФОТО: GETTY

На Сумщине 1 сентября было более 100 прилетов от россиян - из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО.

Источник: председатель ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В целом россияне обстреляли территории Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской громад, совершив 7 обстрелов.

Живицкий уточняет, что пострадавших не было, но есть разрушения: в результате обстрела повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в Майском Кириковской громады.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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