Сутки на Сумщине: Более 100 прилетов от россиян, есть разрушения

На Сумщине 1 сентября было более 100 прилетов от россиян - из ствольной артиллерии, минометов и РСЗО.

Источник: председатель ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В целом россияне обстреляли территории Краснопольской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Эсманской и Кириковской громад, совершив 7 обстрелов.

Живицкий уточняет, что пострадавших не было, но есть разрушения: в результате обстрела повреждены два автомобиля, гараж и жилой дом в Майском Кириковской громады.