ОК "Юг": ВСУ уничтожили пять российских складов и ударили по переправе

ВСУ на юге уничтожили 5 российских складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах, также поражены пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Вражеские силы уменьшились на 102 россиянина, 6 танков, гаубицу "Мста-Б", реактивную систему залпового огня "Град", мобильный 120 мм миномет, 8 единиц авто-бронетехники.

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Отмечается, что трижды в течение дня российские истребители и штурмовики нанесли удары по нашим позициям в Бериславском районе, без потерь. Одному из штурмовиков нанесли поражение. Результаты доразведываются.

ПВО также уничтожило ракету воздушного базирования из истребителя Су-35, которую россияне выпустили по Березнегуватской громаде в Николаевской области.

В целом наша авиация нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам, по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и по логистически-транспортным мощностям. Отмечается, что "ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага". Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.