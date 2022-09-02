Россия потеряла на войне против Украины более 2 тысяч танков и почти 49 тысяч вояк – Генштаб

По состоянию на 191-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 48 700 военных, 2 009 танков и 1 126 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 2.09 ориентировочно составили:

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личного состава – около 48 700 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 009 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 366 (+21) ед,

артиллерийских систем – 1 126 (+11) ед,

РСЗО – 289 (+2) ед,

средств ПВО – 153 (+0 ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 205 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2) ед,

крылатых ракет – 198 (+2) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 247 (+8) ед,

специальной техники – 105 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.