Россия потеряла на войне против Украины более 2 тысяч танков и почти 49 тысяч вояк – Генштаб
Пятница, 2 сентября 2022, 09:17
По состоянию на 191-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 48 700 военных, 2 009 танков и 1 126 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 2.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 48 700 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 009 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 366 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 1 126 (+11) ед,
- РСЗО – 289 (+2) ед,
- средств ПВО – 153 (+0 ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 205 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2) ед,
- крылатых ракет – 198 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 247 (+8) ед,
- специальной техники – 105 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях.
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