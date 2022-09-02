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В Крыму заметили колонну российской военной техники

Алена МазуренкоПятница, 2 сентября 2022, 09:48

В Крыму на трассе "Таврида" заметили большую колонну российской военной техники, которая двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на очевидцев

Детали: Колонна российских военных грузовиков была зафиксирована на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на пгт Ленино.

По словам очевидцев, грузовики, преимущественно марки "УРАЛ", ехали в сопровождении автомобилей российской госавтоинспеции с проблесковыми маячками.

Напомним:

  • 27 августа на Керченском мосту заметили колонну автомобилей с российскими военнослужащими из "добровольческих батальонов". Их перебрасывают на материковую часть Украины.
  • Также на мосту в направлении Крыма заметили эшелон с тяжелой военной техникой России.

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Темы: КрыморужиеРосcиявойна
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