В Крыму заметили колонну российской военной техники

В Крыму на трассе "Таврида" заметили большую колонну российской военной техники, которая двигалась от Керченского моста в сторону материковой части Украины.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на очевидцев

Детали: Колонна российских военных грузовиков была зафиксирована на участке трассы между селом Фонтан Ленинского района и поворотом на пгт Ленино.

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По словам очевидцев, грузовики, преимущественно марки "УРАЛ", ехали в сопровождении автомобилей российской госавтоинспеции с проблесковыми маячками.

Напомним:

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