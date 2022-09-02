В Херсонской области раздавались взрывы, оккупанты обстреливали восток и юг страны – ОВА

В Херсонской области прогремели взрывы, россияне не оставляют намерений организовать псевдореферендум в регионе, оккупанты продолжают бить по Николаевщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Донетчине и Луганщине.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 2 сентября

Детали: В Херсонской области взрывы раздавались всю ночь и днем. Снова несколько раз была объявлена ​​воздушная тревога. Тяжелые боевые действия продолжаются в Каховском и Бериславском районах, очень много населенных пунктов на грани уничтожения.

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Российские военные и местные коллаборанты продолжают организацию референдума. Сейчас они формируют "независимых наблюдателей" для проведения псевдореферендума. В частности, планируют привлечь местных коллаборантов, представителей "дружественных стран" и граждан ЕС.

Первый звонок в школах городах состоялся, но, по наблюдению местных жителей, детей было очень мало, родители находились за воротами школ, а во дворах ходили вооруженные солдаты.

В Днепропетровской области враг ударил по Никопольскому району. Ранен один человек. Из-за обстрелов пострадали два села Красногригорьевской общины – повреждены дома, лицей, газопроводы и линия электропередач. Без света более 2 000 человек, без воды – почти 5 000. Аварийные бригады уже все чинят.

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Харьковщина: ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову (Холодногорский район). Места прилетов обследуют, ракеты попали в землю на территорию одного из предприятий, повреждено несколько помещений. Пострадавших нет. В течение суток оккупанты из артиллерии обстреливали Изюмский, Харьковский, Богодуховский районы. В результате обстрела Харьковского района (Русская Лозовая) погиб один человек.

Луганская область: ночью на Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар, совершили 10 артиллерийских и 9 минометных обстрелов позиций украинских защитников. Дважды применяли РСЗО.

Донетчина: за сутки в области 4 погибших, 10 раненых. Ночью россияне нанесли ракетные удары по Славянску (разрушен детский сад), Константиновке (ракета упала на перекресток: повреждена дорога), по селу Александровка Черкасской общины (повреждены здания механического двора фермерского хозяйства).

За сутки обстреляны: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Красногоровка, Курахово, пгт Большая Новоселка, пгт Алексеево-Дружковка, с. Желанное Второе, с. Карловка, станция Соль. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

В Николаевской области за минувшие сутки обстрелам подвергся Николаев и районы области. Вечером 1 сентября артиллерийским обстрелам подверглось с. Зеленый Гай, в результате чего произошло возгорание трех жилых домов. Предварительно без пострадавших.

Ночью враг обстрелял с. Новониколаевка Первомайской общины. Частично разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В полночь зафиксировали вражеский обстрел окрестностей с. Константиновка Первомайской общины. Разрушений и пострадавших нет.

По информации ОК "Юг", 1 сентября враг выпустил ракету воздушного базирования из истребителя Су-35 по Березнеговатской общине, которую Силы противовоздушной обороны уничтожили.

Также за прошедшие сутки были обстрелы прилегающих территорий пгт Березнеговатое, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется. Ночью были обстрелы с. Широкое Широковской общины. Попадания были по открытым территориям и в ранее разрушенный жилой дом. Пострадавших нет.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.