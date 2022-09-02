Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили склад с горюче-смазочными материалами оккупантов на Харьковщине – Синегубов

Ирина БалачукПятница, 2 сентября 2022, 11:11

Украинские защитники уничтожили российский склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "ВСУ успешно уничтожили склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется".

Детали: Глава ОВА добавил, что украинские бойцы держат позиции по всем направлениям, хотя оккупанты и наносят постоянные удары.

По словам Синегубова, этой ночью россияне нанесли ракетные удары по Харькову – прилетело в Холодногорском районе. Пострадавших нет.

По предварительным данным, россияне выпустили ракеты комплекса С-300.

Две ракеты попали в землю, повреждены помещения, в том числе спорткомплекс и автомобили. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления россиян.

ВИДЕО ДНЯ

По области оккупанты наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам – повреждены частные домовладения, возникали пожары на открытых территориях.

В результате обстрела Харьковского района погиб 63-летний мужчина.

Также за сутки госпитализировали 3 женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьвойнаВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах

Первые результаты: САП и НАБУ объявили 8 подозрений за 13 млрд убытков "Укрнафты"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьковская область
Защитники Харьковщины минуснули российскую САУ "Акация" с экипажем и БК
Новая Каховка: россияне предлагают по 2 тыс. рублей, чтобы детей отпускали в русифицированные школы
У границы с Россией украинские воины уничтожили российскую САУ
Последние новости
00:44
Госдеп США одобрил продажу оружия Тайваню на более чем на миллиард долларов
23:53
Во Франции стремятся к началу зимы запустить все ядерные реакторы
23:43
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
23:24
Глава регулятора Германии – о неисправности "Северного потока": теперь все зависит от каждого
23:07
Минюст теперь будет проверять репутацию покупателей СМИ
23:06
фотоВ Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52
22:58
Пожар, начавшийся в Сумской области из-за обстрелов, зацепил Россию – Живицкий
22:45
Президент и министр обороны Латвии призвали НАТО предоставить Украине танки и самолеты
22:44
Минобороны РФ предлагает раздавать землю в Крыму за "заслуги" на войне в Украине
22:36
Минсоцполитики хочет облегчить назначение субсидий на коммуналку для ВПЛ
Все новости...