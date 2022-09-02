ВСУ уничтожили склад с горюче-смазочными материалами оккупантов на Харьковщине – Синегубов

Украинские защитники уничтожили российский склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "ВСУ успешно уничтожили склад с горюче-смазочными материалами в Купянском районе. Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется".

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Детали: Глава ОВА добавил, что украинские бойцы держат позиции по всем направлениям, хотя оккупанты и наносят постоянные удары.

По словам Синегубова, этой ночью россияне нанесли ракетные удары по Харькову – прилетело в Холодногорском районе. Пострадавших нет.

По предварительным данным, россияне выпустили ракеты комплекса С-300.

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Две ракеты попали в землю, повреждены помещения, в том числе спорткомплекс и автомобили. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления россиян.

По области оккупанты наносили артиллерийские удары по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам – повреждены частные домовладения, возникали пожары на открытых территориях.

В результате обстрела Харьковского района погиб 63-летний мужчина.

Также за сутки госпитализировали 3 женщин 47, 66 и 39 лет в Изюмском районе.