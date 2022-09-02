Зенитчики сбили российский беспилотник "Картограф" над Николаевщиной

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил сбил вражеский беспилотник в Николаевской области.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ

Детали: 2 сентября около 09.00 в небе над Николаевщиной, зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ликвидировало российский беспилотник "Картограф", входящий в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро".

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На обнародованных фотографиях видна камера с 12 объективами, предназначенными для создания планов местности.

В Воздушных силах напоминают, что российские оккупанты ежедневно пытаются проводить воздушную разведку юга страны, активно задействуя БпЛА оперативно-тактического уровня различных модификаций.