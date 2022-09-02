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Спустя полгода 76% россиян поддерживают войну с Украиной – опрос

Алена МазуренкоПятница, 2 сентября 2022, 12:47
Спустя полгода 76% россиян поддерживают войну с Украиной – опрос
ФОТО: GETTY IMAGES

По состоянию на конец августа 2022 года 76% россиян поддерживают действия российской армии, которая развязала кровавую войну в Украине, убивает гражданское население и оккупировала территорию.

Источник: результаты опроса Левада-центра 25-31 августа 

Дословно: "Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46% "определенно поддерживают" действия российских вооруженных сил и еще 30% "скорее поддерживают".

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Не поддерживают – в совокупности 17% респондентов".

 

Детали: По результатам опроса, наибольшая поддержка действий армии РФ в Украине наблюдается среди старшей возрастной группы – 85%.

По вопросу о том, нужно ли продолжать военные действия или переходить к переговорам общество разделилось практически поровну: около половины россиян (48%) считают, что необходимо продолжать военные действия, чуть меньше (44%) - что следует начать мирные переговоры.

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Треть респондентов считают, что такие люди, как они сами, несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине: 10% полагают, что "безусловно несут", 23% -"в какой-то мере несут".

Обратной позиции придерживаются 60% опрошенных. С мая значительных изменений по этому вопросу не наблюдается.

 

Опрос Левада-центра проводился 25-31 августа 2022 года среди 1612 человек в возрасте от 18 лет.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Темы: опросРосcияоккупациявойна
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