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В российской Чите детям в садике вручили грамоты с гербом Украины. За это руководителя уволили

"Украинская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 15:27
В российской Чите детям в садике вручили грамоты с гербом Украины. За это руководителя уволили
Фото: РИА Новости

В детском саду №30 в российском городе Чита воспитанникам выдали грамоты с изображением герба Украины, из-за чего позже уволили руководителя детсада.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Грамоты на следующий день заменили, однако комитет образования Читы "провел служебную проверку" и подтвердил факт "небрежности педагога и руководителя".

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Сотрудника и руководителя детского сада уволили. Почему вручили именно такие грамоты, не сообщается.

Темы: Росcияпропаганда
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