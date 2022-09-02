Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сумской области горит лес из-за обстрелов россиян – глава ОВА

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 15:45
Лесной пожар в Сумской области, фото Дмитрия Живицкого

В Краснопольской общине Сумской области бушует пожар в результате утренних обстрелов российскими войсками из артиллерии и минометов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "В Краснопольской общине в результате обстрелов разгорается лесной пожар.

После 10 утра россияне открыли огонь по территории общества из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов".

 

Детали: Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

 

Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов длится с 11 утра.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: пожаробстрелСумская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила

Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

пожар
Возгорание торфяников в Киевской области: 4 очага потушили, 2 осталось
На территории бывшего ЛАЗ во Львовской области – масштабный пожар
В Киевской области горят торфяники: власть дала советы киевлянам
Последние новости
06:39
Сводка Генштаба: ВСУ уничтожили живую силу россиян на Запорожском направлении
05:40
Россияне выпустили ракету по Харькову, прилетело у школы
04:41
СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила
03:55
Белый дом: Россия использует энергетику как оружие против Европы
03:00
Звуки взрывов в Днепре были работой ПВО — командование
02:21
ОК "Юг": ВСУ захватили в плен трех россиян и ударили по переправе
01:40
В имении Трампа обнаружили более 11 тысяч правительственных записей
00:44
Госдеп США одобрил продажу оружия Тайваню на более чем на миллиард долларов
23:53
Во Франции стремятся к началу зимы запустить все ядерные реакторы
23:43
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
Все новости...