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В Сумской области горит лес из-за обстрелов россиян – глава ОВА

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 15:45
В Сумской области горит лес из-за обстрелов россиян – глава ОВА
Лесной пожар в Сумской области, фото Дмитрия Живицкого

В Краснопольской общине Сумской области бушует пожар в результате утренних обстрелов российскими войсками из артиллерии и минометов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "В Краснопольской общине в результате обстрелов разгорается лесной пожар.

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После 10 утра россияне открыли огонь по территории общества из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов".

 

Детали: Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

 

Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов длится с 11 утра.

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Темы: пожаробстрелСумская область
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