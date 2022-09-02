В Сумской области горит лес из-за обстрелов россиян – глава ОВА
Пятница, 2 сентября 2022, 15:45
В Краснопольской общине Сумской области бушует пожар в результате утренних обстрелов российскими войсками из артиллерии и минометов.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "В Краснопольской общине в результате обстрелов разгорается лесной пожар.
После 10 утра россияне открыли огонь по территории общества из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов".
Детали: Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов длится с 11 утра.