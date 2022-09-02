В Сумской области горит лес из-за обстрелов россиян – глава ОВА

В Краснопольской общине Сумской области бушует пожар в результате утренних обстрелов российскими войсками из артиллерии и минометов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "В Краснопольской общине в результате обстрелов разгорается лесной пожар.

Реклама:

После 10 утра россияне открыли огонь по территории общества из ствольной артиллерии и минометов, всего 35 прилетов".

Детали: Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Лесной пожар в Краснопольской общине в результате российских обстрелов длится с 11 утра.