Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Силами ПВО в Крыму руководит предатель Украины Подобедов – ГБР

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 16:15
Денис Подобедов, скриншот ГБР

Бывший украинский военный Денис Подобедов, перешедший на сторону россиян в 2014 году, сейчас руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

Источник: Государственное бюро расследований Украины

Детали: Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении 9 бывшим военнослужащим группы зенитных дивизионов одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, перешедших на сторону врага после оккупации АР Крым.

Среди подозреваемых – начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры.

Кроме того, что эти экс-военные способствовали оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага.

Один из военных, Подобедов Денис, занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка и руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

Среди предателей, судя по фотографиям ГБР, также: Владимир Козлов, Сергей Литвинов, Евгений Маркелов, Алексей Праотцев, Александр Таранов.

ВИДЕО ДНЯ

Все девятеро подозреваются в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КрымгосизменавойнаПВО
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила

Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Крым
1 сентября оккупанты агитировали школьников из Крыма вступать в российскую армию
После взрывов Россия перенесла из Крыма чемпионат по картингу, где участвует внук Путина
В Крыму заметили колонну российской военной техники
Последние новости
07:22
ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность
06:39
Сводка Генштаба: ВСУ уничтожили живую силу россиян на Запорожском направлении
05:40
Россияне выпустили ракету по Харькову, прилетело у школы
04:41
СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила
03:55
Белый дом: Россия использует энергетику как оружие против Европы
03:00
Звуки взрывов в Днепре были работой ПВО — командование
02:21
ОК "Юг": ВСУ захватили в плен трех россиян и ударили по переправе
01:40
В имении Трампа обнаружили более 11 тысяч правительственных записей
00:44
Госдеп США одобрил продажу оружия Тайваню на более чем на миллиард долларов
23:53
Во Франции стремятся к началу зимы запустить все ядерные реакторы
Все новости...