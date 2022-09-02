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Силами ПВО в Крыму руководит предатель Украины Подобедов – ГБР

Елена РощинаПятница, 2 сентября 2022, 16:15
Силами ПВО в Крыму руководит предатель Украины Подобедов – ГБР
Денис Подобедов, скриншот ГБР

Бывший украинский военный Денис Подобедов, перешедший на сторону россиян в 2014 году, сейчас руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

Источник: Государственное бюро расследований Украины

Детали: Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении 9 бывшим военнослужащим группы зенитных дивизионов одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, перешедших на сторону врага после оккупации АР Крым.

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Среди подозреваемых – начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры.

Кроме того, что эти экс-военные способствовали оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага.

Один из военных, Подобедов Денис, занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка и руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

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Среди предателей, судя по фотографиям ГБР, также: Владимир Козлов, Сергей Литвинов, Евгений Маркелов, Алексей Праотцев, Александр Таранов.

Все девятеро подозреваются в дезертирстве и государственной измене (ч. 1 ст. 408 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Темы: КрымгосизменавойнаПВО
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