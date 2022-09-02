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Государства ЕС, кроме Венгрии, договорились о 5 млрд евро макрофина для Украины - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 17:44
Государства ЕС, кроме Венгрии, договорились о 5 млрд евро макрофина для Украины - СМИ
фото Getty Images

Все государства-члены ЕС, кроме Венгрии, согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

Об этом стало известно изданию Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Согласно источникам, Еврокомиссия намерена выдвинуть официальное предложение по этому вопросу на следующей неделе, несмотря на сопротивление правительству Венгрии.

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Ожидается, что в конце следующей недели министры экономики ЕС в Праге согласуют политическую декларацию в поддержку макрофинансовой помощи Украине на сумму 5 млрд евро.

Ожидается, что пакет будет официально принят на Совете ЕС по общим вопросам, который состоится 20 сентября в Брюсселе.

Еврокомиссия подтвердила в ответ на запрос издания, что ее предложение о кредите в размере 5 млрд евро для Украины будет подано на следующей неделе.

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5 млрд евро, о которых государства-члены договорились на рабочем уровне 2 сентября, являются частью макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро, о которой Еврокомиссия объявила в мае.

Однако из-за сомнений, как финансировать помощь ЕС, до сих пор было официально согласовано только 1 млрд евро из этой макрофинансовой помощи.

Согласно нескольким источникам, правительство Германии было против предоставления дополнительных кредитов из-за риска дефолта Украины. Он выступал за гранты, которые не должны были погашены Украиной.

В то время как Германия и все другие государства-члены, за исключением Венгрии, теперь, похоже, договорились о предоставлении дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, обсуждение остальных 3 млрд евро все еще продолжается. Государства-члены расходятся во мнениях относительно того, должны ли деньги быть предоставлены в виде грантов или кредитов.

"Мы продолжаем работу по оставшимся 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для Украины", - сообщил изданию представитель Еврокомиссии.

По оценкам МВФ, проведенным ранее в этом году, украинскому правительству требуется финансовая поддержка в размере около 5 миллиардов евро в месяц, чтобы оставаться платежеспособным.

Если Украина не получит достаточной финансовой поддержки, она может быть вынуждена монетизировать свой дефицит, что приведет к риску безудержной инфляции.

Задержка с предоставлением Украине второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза связана с внутренними дискуссиями среди стран-членов, заявлял ранее посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере до 9 миллиардов евро. Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине 2 августа.

Темы: ЕСВенгрия
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