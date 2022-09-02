ВСУ уничтожили 3 артсистемы, склад и до роты оккупантов возле Херсона и Энергодара – Генштаб
В районе оккупированного Херсона и Энергодара Запорожской области ВСУ уничтожили 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава врага.
Источник: вечерняя сводка Генштаба
Дословно: "Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава.
Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений".
Детали: Генштаб также сообщил, что рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.