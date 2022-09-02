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ВСУ уничтожили 3 артсистемы, склад и до роты оккупантов возле Херсона и Энергодара – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 18:38
ВСУ уничтожили 3 артсистемы, склад и до роты оккупантов возле Херсона и Энергодара – Генштаб
Украинские военные, фото Генштаба

В районе оккупированного Херсона и Энергодара Запорожской области ВСУ уничтожили 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава врага.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Дословно: "Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава.

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Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерло от полученных ранений".

Детали: Генштаб также сообщил, что рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках.

Темы: ХерсонЗапорожская область
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