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Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку" из-за "неисправности"

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 19:37
Северный поток, фото Getty Images

Российская газовая компания "Газпром" вечером 2 сентября объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение "Газпрома" в Telegram.

Там утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" "обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления".

Также масло обнаружили в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления агрегата. "Газпром" утверждает, что акты обнаружения утечек масла подписаны представителями компании Siemens, помогающими с техобслуживанием.

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", – добавили в российской компании.

Напомним, ранее "Газпром" прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная со среды. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.

Как ранее сообщал "Газпром", остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Россия ограничила поставки газа в Германию из-за газопровода "Северный поток", сославшись на отсутствие турбины, для возвращения которой Канада сделала санкционное исключение по просьбе Германии.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.

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Темы: РосcиягазЕвропа
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