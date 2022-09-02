Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщине подорвалось авто лесной охраны: есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 20:01
иллюстративное фото с сайта МинВОТ

В Житомирской области автомобиль лесной охраны подорвался на мине, есть погибший и раненый.

Источник: Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства

Дословно: "Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия.

В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение".

Детали: Сообщается также, что у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Житомирская областьминирование
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видео За трое суток пара Байрактаров уничтожила российскую технику на почти $27 млн.

ISW: Россияне усилили пропаганду о контрнаступлении на Херсонщине, пытаясь затмить реальность

СМИ: РФ запросила у США полсотни виз для Лаврова и его делегации, но ни одной еще не получила

Зеленский снова собрал ставку главнокомандующего: Мы все увидим решения

Еврокомиссия: "Газпром" лжет о поломке на "Северном потоке"

Байден просит Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд Украине

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Житомирская область
Подпольная майнинг-ферма обворовала "Укрзализныцю" более чем на миллион грн
В Житомирской области россияне ударили ракетами по военному аэродрому
Россияне ударили ракетами по Житомирщине, произошло два взрыва
Последние новости
11:30
Как подготовиться к последствиям радиационной аварии – объясняет Минздрав
11:21
видео За трое суток пара Байрактаров уничтожила российскую технику на почти $27 млн.
11:12
Россияне обстреляли Сумщину из минометов
11:01
Хакерская группа, связываемая с Россией, сломала итальянское энергетическое агентство
10:43
Орбан полетел в Москву на похороны Горбачева
10:26
Оккупанты искусственно ослабили гривну на Луганщине вдвое – ОВА
10:24
фотоВ Краматорске и Славянске россияне ударили по предприятиям, есть раненые – глава ОВА
10:18
Экспорт украинских товаров в августе увеличился на 25%
10:07
Британская разведка: действия ВСУ в Херсонской области стали неожиданностью для россиян
09:50
Оккупанты потеряли еще более 60 танков и бронированных машин
Все новости...