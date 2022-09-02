Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Житомирщине подорвалось авто лесной охраны: есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 20:01
На Житомирщине подорвалось авто лесной охраны: есть погибший и раненый
иллюстративное фото с сайта МинВОТ

В Житомирской области автомобиль лесной охраны подорвался на мине, есть погибший и раненый.

Источник: Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства

Дословно: "Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия.

Реклама:

В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение".

Детали: Сообщается также, что у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.

Темы: Житомирская областьминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Житомирская область
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии
Не только Хмельнитчина: на Житомирщине РФ атаковала объект инфраструктуры
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: