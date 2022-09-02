На Житомирщине подорвалось авто лесной охраны: есть погибший и раненый
Пятница, 2 сентября 2022, 20:01
В Житомирской области автомобиль лесной охраны подорвался на мине, есть погибший и раненый.
Источник: Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства
Дословно: "Снова трагедия в Народицком спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия.
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В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение".
Детали: Сообщается также, что у погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.