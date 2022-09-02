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В МВД назвали статистику убитых и раненых гражданских за время войны

Катерина ТищенкоПятница, 2 сентября 2022, 21:05
Буча Киевской области, фото Дмитрия Ларина, УП

По данным МВД, с начала полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тысяч получили ранения.

Источник: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона

Прямая речь: "С начала войны мы зафиксировали более 22 тысяч обстрелов. Такими обстрелами повреждено более 24 тысяч гражданских объектов. Как я уже говорил, в 90% случаев эти обстрелы попадают именно по гражданским целям.

Я хочу подчеркнуть, что обстрелы уносят жизни мирных людей – и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны превышает 7 тысяч человек. И еще 5 с половиной тысяч мирных жителей травмированы".

Детали: Енин также сообщил, что полиция начала 1255 уголовных производств по фактам сотрудничества украинцев с государством-агрессором. В этих производствах сообщено по подозрении более 200 людям, более 100 производств направлено в суд.

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Темы: МВДвойнажертвы
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