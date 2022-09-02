МАГАТЭ оставит на ЗАЭС двух представителей по завершении миссии, отчет – на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пятницу подтвердил, что по завершении миссии на Запорожской атомной электростанции останется двое представителей организации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в четверг возглавил миссию с участием 15 экспертов организации, проведших несколько часов на Запорожской АЭС.

"Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте – на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу", – сказал он.

Гросси также отметил, что на Запорожской АЭС "сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию ​​контролируют российские оккупационные силы", и добавил, что представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ на следующей неделе.

В конце пресс-конференции Рафаэль Гросси сообщил, что во вторник 6 сентября будет отчитываться перед Советом Безопасности ООН о результатах работы миссии.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

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Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города. После этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

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