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Гендиректор МАГАТЭ: На ЗАЭС мы увидели все, нами не манипулируют

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 22:03

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси возразил, что на деятельность миссии на Запорожской атомной электростанции оказывали влияние российские представители.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене в пятницу.

"Я видел в некоторых комментариях и реакциях, якобы (миссии МАГАТЭ) чего-то не показали, что нам устроили "парад". Мы увидели то, что я просил показать. Все, чего я просил. Даже когда мы были сами. Мы увидели все (что хотели)", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, почему МАГАТЭ не поддерживает призывы Украины к демилитаризации Запорожской АЭС, Гросси заявил, что организация не будет подвергаться "шуму" и "манипуляциям".

"Когда людям присуще нравиться то, что мы говорим, нас поддерживают. Когда им это не нравится, они начинают говорить о марионетках или то, что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы никогда не теряем ориентир. Мы знаем, что делаем. Конечно, мы с уважением слушаем этот "шум", но наша способность – фокусироваться на том, что мы делаем", – добавил он.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города. После этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС.

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Ранее Гросси подтвердил, что после завершения миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции останется два представителя организации.

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Темы: ЗАЭСМАГАТЭРосcиявойна
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